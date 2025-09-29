SPVias inicia duplicação da SP-258 em Itararé com investimento de R$ 70 milhões

A concessionária SPVias deu início às obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), no trecho urbano de Itararé. Os trabalhos se concentram entre os quilômetros 338+110 e 339+150 e contam com investimento de aproximadamente R$ 70 milhões. O prazo contratual para conclusão é de 15 meses.

Segundo a concessionária, as primeiras etapas incluem serviços de terraplenagem, pavimentação e implantação de novos dispositivos viários. Para execução das obras, o tráfego sofrerá alterações temporárias:

•Interdição do acostamento entre os km 337+800 e 338+110, sentido Leste (Itapeva), com pequeno desvio de eixo entre pistas;

•Bloqueio do acostamento sobre o viaduto da SP-281;

•Desvio de eixo da pista Leste para a faixa 1 Oeste e da pista Oeste (sentido Paraná) para a faixa 2 Oeste, entre os km 339+260 e 339+530. Nesse ponto, a pista Oeste ficará sem acostamento.

As intervenções devem ocorrer diariamente das 6h às 20h, ao longo de cinco meses. Para garantir a segurança de motoristas e trabalhadores, o trecho contará com sinalização reforçada, inclusive noturna, além de monitoramento e equipes em campo.

(Com informações da SPVias e do portal g1 Itapetininga)