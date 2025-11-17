GCM de Itapeva apreende grande quantidade de drogas na Vila Mariana

A Guarda Civil Municipal de Itapeva apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes durante patrulhamento na madrugada deste domingo (16), na Vila Mariana.

De acordo com a ocorrência, por volta das 2h30, os agentes entraram na Travessa 2, área já conhecida pelo tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, um indivíduo fugiu após receber o “salve” de olheiros do tráfico, entrando em imóveis desabitados e escapando em direção desconhecida.

Durante a varredura no local, a equipe encontrou uma sacola plástica contendo diversas porções de drogas prontas para comercialização. No total, foram apreendidos:

•510 eppendorfs de cocaína

•540 gramas de maconha

•117 pedras de crack

•09 porções de skank

•26 porções de ice

•03 porções médias de flor de maconha

Todo o material foi recolhido e apresentado no plantão policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou sua apreensão para investigação e esclarecimento dos fatos.