Prótese protocolo: dentes fixos, conforto e segurança

Perder dentes pode afetar não apenas a estética do sorriso, mas também a mastigação, a fala e até a saúde geral. A prótese protocolo é uma das soluções mais avançadas para quem busca recuperar a função dos dentes de forma fixa, confortável e duradoura e dizer adeus as dentaduras.

O Dr. Alysson Corrêa, da Dom Odontologia/ Dom Beauty, explica que a prótese protocolo é uma técnica que permite a fixação de uma arcada completa de dentes sobre implantes dentários. Diferente das próteses móveis, ela é fixa, proporcionando maior segurança e confiança no dia a dia.

Principais benefícios da prótese protocolo

1. Conforto e segurança

Por ser fixa sobre implantes, a prótese não se desloca durante a fala ou mastigação como as dentaduras convencionais, garantindo conforto e estabilidade total.

2. Recuperação da função mastigatória

Com dentes firmes e bem posicionados, é possível mastigar alimentos com eficiência, melhorando a digestão e a qualidade da alimentação.

3. Estética natural

A prótese é confeccionada de forma personalizada, respeitando formato, cor e proporção do rosto, proporcionando um sorriso harmonioso e natural.

4. Facilidade na higiene

A prótese fixa permite higiene adequada com escovação e fio dental, prevenindo problemas bucais comuns em próteses móveis.

5. Durabilidade e resistência

Quando bem cuidada, a prótese protocolo oferece resultados de longo prazo, proporcionando segurança e praticidade para o paciente.

6. Melhora da autoestima

Recuperar o sorriso transforma não apenas a aparência, mas também a confiança, impactando positivamente a vida social e profissional.

7. Indicada para casos completos ou múltiplas perdas dentárias

A prótese protocolo é ideal para pacientes que perderam todos os dentes ou necessitam de uma solução fixa para múltiplas ausências, proporcionando funcionalidade total.

Segundo o Dr. Alysson, a prótese protocolo é indicada para pacientes que buscam recuperar dentes perdidos de forma fixa, segura e estética. Cada caso precisa de avaliação profissional, pois o planejamento individual é essencial para garantir o melhor resultado funcional e estético.

Mais do que estética, a prótese protocolo devolve a saúde bucal, a funcionalidade da mastigação e a confiança no sorriso. É a escolha certa para quem deseja viver plenamente, sem restrições alimentares ou desconfortos.

Agende sua avaliação na Dom Odontologia e descubra como a prótese protocolo pode transformar sua vida e seu sorriso.