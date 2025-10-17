Harmonização Orofacial: equilíbrio entre saúde e estética

Quando falamos em harmonização orofacial, muitas pessoas pensam apenas em estética. Porém, o que poucos sabem é que esse conjunto de procedimentos vai muito além da beleza: ele promove equilíbrio funcional, melhora a mastigação, a respiração e ainda devolve a jovialidade de forma natural.

A Dra. Raquel Hussne, da Dom Beauty, explica que a harmonização orofacial é indicada para quem deseja alinhar proporções do rosto, suavizar sinais do tempo e, ao mesmo tempo, conquistar mais saúde e bem-estar.

Por que a harmonização orofacial não é só vaidade?

1. Rejuvenescimento natural

Os procedimentos suavizam rugas, linhas de expressão e devolvem volume perdido com o tempo. O resultado é uma aparência mais jovem, sem exageros e mantendo a identidade do paciente.

2. Equilíbrio estético e funcional

Ao ajustar proporções faciais, a harmonização não apenas valoriza a beleza, mas também pode melhorar funções como a mastigação, a dicção e até a respiração, quando associada a tratamentos odontológicos.

3. Melhora da autoestima

Sentir-se bem com a própria imagem impacta diretamente nas relações sociais e profissionais. A harmonização traz confiança e reflete na forma como o paciente se apresenta ao mundo.

4. Procedimentos personalizados

Cada rosto é único. Por isso, a avaliação profissional é fundamental para indicar as técnicas mais adequadas, sempre respeitando a naturalidade e os limites individuais.

5. Resultados progressivos e seguros

Quando realizados por profissionais capacitados, os procedimentos de harmonização são seguros, minimamente invasivos e proporcionam resultados que podem ser ajustados ao longo do tempo.

Harmonizar o rosto não significa mudar quem você é, mas sim realçar sua melhor versão, unindo saúde, funcionalidade e beleza.

