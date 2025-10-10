O clareamento dental: o que é mito e o que é verdade

O desejo por um sorriso mais branco é cada vez mais comum, mas ainda há muitas dúvidas sobre o clareamento dental. Afinal, será que esse tratamento faz mal? Dura para sempre? Pode ser feito por qualquer pessoa?

O Dr. Alysson Corrêa, da Dom Odontologia, esclarece os principais mitos e verdades sobre o clareamento dental para que você faça escolhas seguras e conscientes.

Mitos e Verdades sobre o Clareamento Dental

“Clareamento enfraquece os dentes.” – Mito

O clareamento age apenas nos pigmentos que deixam o dente escuro, sem alterar sua estrutura. Quando realizado sob supervisão profissional, não causa enfraquecimento.

“Os resultados aparecem logo na primeira aplicação.” – Parcialmente verdade

Os efeitos podem ser percebidos já nas primeiras sessões, mas o resultado final depende da técnica escolhida e da resposta individual de cada paciente.

“Qualquer pessoa pode fazer clareamento.” – Mito

É preciso passar por uma avaliação. Pacientes com cáries, gengivite ou restaurações extensas precisam de cuidados prévios antes de iniciar o tratamento.

“Clareamento causa sensibilidade.” – Parcialmente verdade

A sensibilidade pode ocorrer durante ou logo após o tratamento, mas geralmente é temporária e pode ser controlada com produtos específicos que recomendamos.

“O clareamento dura para sempre.” – Mito

A durabilidade depende dos hábitos do paciente. Consumo de café, vinho, refrigerantes e tabaco pode escurecer novamente os dentes. Por isso, é indicado fazer manutenções periódicas.

“O clareamento deixa os dentes artificialmente brancos.” – Mito

Quando realizado corretamente, o resultado é natural. O objetivo é clarear os dentes, além de devolver brilho e luminosidade compatíveis com cada paciente.

“É possível clarear vários tons do dente.” – Verdade

O tratamento pode proporcionar um clareamento significativo, mas respeita os limites naturais da cor de cada pessoa.

Informação é o primeiro passo

Entender o que realmente é mito ou verdade evita frustrações e garante um resultado seguro.

Segundo o Dr. Alysson, o clareamento dental é indicado para quem deseja eliminar manchas e conquistar dentes mais claros de forma segura. Mas reforça: cada caso é único, e a avaliação profissional é essencial para escolher a técnica ideal.

Se você sonha com um sorriso mais claro, agende sua consulta na Dom Odontologia/ Dom Beauty e descubra qual técnica é a mais indicada para você.