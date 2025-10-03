Entenda porque corrigir a posição dos dentes vai além da estética

Um sorriso bonito é capaz de transformar a forma como nos relacionamos com o mundo. Mas o tratamento ortodôntico não está relacionado apenas à estética — ele é fundamental para a saúde bucal, para a mastigação correta e até para a respiração.

A Dra. Raquel Hussne, ortodontista da Dom Odontologia, explica que os aparelhos ortodônticos, sejam fixos, estéticos ou alinhadores invisíveis, têm como objetivo corrigir a posição dos dentes e dos ossos maxilares, promovendo equilíbrio entre função e beleza.

Por que o tratamento ortodôntico é tão importante?

1. Sorriso mais harmônico e confiante

O alinhamento correto dos dentes melhora a estética do sorriso, o que naturalmente eleva a autoestima e a confiança no convívio social e profissional.

2. Mastigação eficiente

Dentes desalinhados dificultam o corte e a trituração correta dos alimentos, o que pode prejudicar a digestão e até causar desconfortos gastrointestinais.

3. Prevenção de problemas futuros

A má oclusão pode levar ao desgaste irregular dos dentes, dores musculares e articulares, além de favorecer o acúmulo de placa bacteriana em áreas de difícil higienização.

4. Melhora na fala e na respiração

Em alguns casos, o posicionamento inadequado dos dentes e ossos pode interferir na dicção ou até dificultar a respiração. A ortodontia corrige essas alterações e contribui para uma melhor qualidade de vida.

5. Opções modernas e personalizadas

Hoje, o paciente pode escolher entre diferentes tipos de tratamento:

Aparelhos fixos metálicos ou estéticos;

Alinhadores invisíveis, discretos e confortáveis;

Aparelhos ortopédicos funcionais, indicados principalmente para crianças em fase de crescimento.

Quando procurar um ortodontista?

Segundo a Dra. Raquel, o ideal é que a primeira avaliação ortodôntica seja feita ainda na infância, por volta dos 5 anos de idade. No entanto, nunca é tarde para iniciar: adultos também podem conquistar um sorriso alinhado e saudável com os recursos atuais da ortodontia.

Mais do que alinhar dentes, o tratamento ortodôntico transforma vidas. Ele previne problemas, melhora a função mastigatória, corrige a respiração e traz confiança ao sorriso.

Mais do que alinhar dentes, o tratamento ortodôntico transforma vidas. Ele previne problemas, melhora a função mastigatória, corrige a respiração e traz confiança ao sorriso.