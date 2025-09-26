Flacidez nunca mais. Conheça o rejuvenescimento natural sem cortes

Com o passar do tempo, é natural que a pele perca firmeza e elasticidade. Rugas, flacidez e marcas de expressão começam a aparecer e, muitas vezes, incomodam quem busca manter uma aparência jovial. A boa notícia é que a tecnologia avançou e hoje existem opções seguras e eficazes para o rejuvenescimento sem a necessidade de cirurgias. Uma das mais procuradas é o Ultrassom Microfocado.

A Dra. Raquel Hussne, da Dom Beauty, explica que o procedimento utiliza ondas de ultrassom de alta intensidade para estimular a produção natural de colágeno em diferentes camadas da pele. O resultado é um efeito lifting não cirúrgico, que devolve firmeza e contornos mais definidos ao rosto.

Por que o Ultrassom Microfocado tem conquistado tantos pacientes?

1. Efeito lifting sem cirurgia

É possível obter uma melhora visível da flacidez sem cortes, pontos ou cicatrizes. O tratamento promove uma elevação natural da pele, principalmente em regiões como rosto, pescoço, colo e sobrancelhas.

2. Estímulo de colágeno a longo prazo

O grande diferencial está no estímulo profundo e contínuo da produção de colágeno. Isso significa que os resultados não só aparecem logo após o procedimento, mas também evoluem nos meses seguintes.

3. Procedimento rápido e seguro

A sessão pode durar entre 30 a 60 minutos, dependendo da área tratada, e o paciente pode retornar imediatamente às suas atividades. Não há necessidade de tempo de recuperação.

4. Resultados naturais

Ao contrário de alguns procedimentos mais invasivos, o Ultrassom Microfocado não altera a expressão facial. O efeito é progressivo e natural, mantendo a identidade do paciente.

5. Versatilidade de tratamento

Ele pode ser indicado para diferentes regiões do corpo, como:

Rosto (flacidez, linhas de expressão, contorno facial);

Pescoço e papada;

Colo;

Braços e abdômen (para firmeza da pele).

É indicado para você?

Segundo a Dra. Raquel, o Ultrassom Microfocado é ideal para pessoas que desejam melhorar a flacidez leve a moderada da pele, mas não querem ou não podem recorrer a cirurgias. No entanto, é fundamental realizar uma avaliação personalizada, já que cada organismo responde de forma única ao estímulo de colágeno.

Rejuvenescer é também recuperar a confiança

Mais do que estética, cuidar da pele significa investir no bem-estar e na autoestima. O Ultrassom Microfocado combina tecnologia, segurança e resultados duradouros, oferecendo um tratamento moderno e eficaz para quem deseja se sentir bem consigo mesmo.

Agende sua avaliação na Dom Beauty e descubra como o Ultrassom Microfocado pode transformar a sua pele — e também a forma como você se vê.