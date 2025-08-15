Ranger ou apertar os dentes pode ser mais do que um problema na boca — pode ser um sinal de que seu corpo está pedindo ajuda. E a boa notícia: existe solução

Você acorda com dor de cabeça? Sente a mandíbula cansada? Percebe seus dentes desgastando?

Esses são sinais clássicos do bruxismo, um distúrbio cada vez mais comum em nossa clínica — especialmente após a pandemia, quando o estresse, a ansiedade e os distúrbios do sono se intensificaram na vida de milhões de pessoas.

O bruxismo não é apenas “um hábito de apertar os dentes”. Ele é um alerta do corpo, um sintoma de algo mais profundo que precisa ser olhado com atenção, cuidado e, muitas vezes, uma abordagem além da odontologia.

Bruxismo do sono x bruxismo em vigília: você sabe a diferença?

Bruxismo do sono acontece involuntariamente durante a noite. A pessoa range, aperta ou contrai a musculatura da mandíbula enquanto dorme, muitas vezes sem perceber. Pode estar associado à apneia do sono, refluxo ou microdespertares.

Bruxismo em vigília, por outro lado, acontece durante o dia, principalmente em momentos de tensão, foco ou estresse. A pessoa aperta os dentes de forma silenciosa, quase automática.

Ambos podem causar dor, desgaste dentário, problemas na articulação (ATM), fadiga facial e até fraturas dentárias ou restaurações que se soltam com frequência.

Ansiedade e sono ruim: os vilões por trás do ranger de dentes

A relação entre estresse, ansiedade e bruxismo é direta. Situações de pressão emocional aumentam a atividade muscular involuntária da face, principalmente à noite. E se o sono está fragmentado ou superficial, o corpo não relaxa como deveria — o que favorece ainda mais o bruxismo.

Por isso, tratar o bruxismo exige mais do que apenas proteger os dentes: é preciso olhar para a causa emocional e neurológica por trás do sintoma.

Como é feito o diagnóstico?

Além da avaliação clínica, o dentista pode solicitar:

Exames do sono (polissonografia): para verificar se há apneia, microdespertares ou distúrbios respiratórios

Avaliação da ATM: para identificar tensões, estalos, desvios ou limitação de movimento

Registro fotográfico e escaneamento intraoral: para mapear desgastes e sobrecargas

Investigação emocional e comportamental: em parceria com psicólogos ou médicos, quando necessário

Tratamentos personalizados para cada perfil

O tratamento do bruxismo é individualizado e pode incluir:

– Placas oclusais personalizadas: feitas sob medida, ajudam a proteger os dentes e relaxar a musculatura durante o sono;

– Toxina botulínica: aplicada em músculos como masseter e temporal, reduz a força da contração muscular, aliviando a dor e prevenindo desgastes;

– Suporte multidisciplinar: odontologia, psicoterapia, técnicas de respiração, fisioterapia e acupuntura;

– Reeducação diurna: para pacientes com bruxismo em vigília, técnicas de autoconsciência e controle da tensão são fundamentais.

A boa notícia: o bruxismo tem solução quando tratado com visão integrativa.

Ignorar o bruxismo pode levar a sérios prejuízos: fraturas dentárias, retrações gengivais, dores crônicas e até desgastes emocionais. Por outro lado, quando tratado com atenção e personalização, é possível recuperar o conforto, proteger o sorriso e melhorar muito a qualidade de vida.

A chave está em um acompanhamento multidisciplinar, humano e cuidadoso — onde o paciente é visto como um todo.

Conclusão: quando o corpo fala, é hora de escutar — e cuidar!

Ranger os dentes pode ser o modo que seu corpo encontrou de liberar a tensão que você acumulou no dia. Pode ser um reflexo de noites mal dormidas ou de sentimentos guardados que ainda não encontraram caminho.

O que importa é saber que você não precisa conviver com isso. Existe tratamento. Existe alívio. Existe solução.

Vamos cuidar do seu sorriso — e da sua saúde como um todo!

Agende sua avaliação na Dom Odontologia.

Vamos entender juntos a origem do seu bruxismo e encontrar o melhor caminho para devolver paz ao seu sono, conforto à sua mandíbula e leveza ao seu dia. Entre em contato e permita-se cuidar de você por completo.