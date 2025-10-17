Santa Casa celebra marca histórica de 500 doações de córneas

A Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHT) da Santa Casa De Misericórdia de Itapeva atingiu um marco histórico: 500 doações de córneas realizadas. Mais do que um número, essa conquista representa vidas transformadas, esperança renovada e famílias inteiras que voltaram a enxergar o mundo com novos olhos.

Cada doação é um verdadeiro ato de amor e solidariedade, capaz de salvar vidas e devolver sonhos. Somente neste mês de outubro, foram realizadas duas captações de órgãos, reforçando o compromisso da instituição com a causa da doação e transplante.

Esse resultado expressivo é fruto do profissionalismo, sensibilidade e dedicação de toda a equipe da CIHT, que enfrenta desafios diários com empatia e comprometimento, mesmo nos momentos mais delicados.

Em nome da CIHT e da Santa Casa, fica o agradecimento e o reconhecimento a todos os profissionais, doadores e familiares que tornaram possível essa trajetória de amor e generosidade.