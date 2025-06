Doação de medula óssea: um ato de amor que pode salvar vidas

Vinicius, colaborador da Santa Casa é compatível para doação de medula óssea. Com muita alegria, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva compartilhou uma notícia que nos enche de esperança: o colaborador Vinicius foi considerado compatível para doação de medula óssea e irá ajudar a salvar uma vida.

Vinicius é um doador cadastrado no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) e teve sua compatibilidade confirmada com um paciente que aguarda por esse gesto de amor e solidariedade. Seu cadastro como doador aconteceu durante a campanha de conscientização sobre a doação de medula óssea, realizada pela Santa Casa no Cronograma de Aniversário da Instituição em 2024, em parceria com o @hospitaldeamor.

O Banco de Sangue já realizou a coleta de uma nova amostra de sangue, e o próximo passo será para seguir o procedimento de doação — mais um passo importante nessa jornada de vida!

“Eu nunca imaginei que um gesto meu pudesse mudar tanto a vida de alguém. Quando recebi a mensagem dizendo que eu era compatível com um receptor de medula óssea, meu coração disparou. Era uma mistura de surpresa, nervosismo e uma alegria que eu nem sabia explicar. “Eu? Eu vou ajudar a salvar uma vida?” – era tudo o que eu conseguia pensar. Ser doador de medula óssea me fez sentir parte de algo muito maior do que eu mesmo.” – contou Vinicius, sobre ser um doador compatível de medula óssea.

Se você também deseja fazer a diferença na vida de alguém, cadastre-se como doador de medula óssea! A coleta para cadastro é simples e pode ser feita no Banco de Sangue de Itapeva, de segunda a quinta-feira, das 07h às 14h. Um pequeno gesto pode significar a esperança de um recomeço para quem está lutando pela vida.

Histórias como essa reforçam o quanto é importante se cadastrar como doador. Um simples gesto pode transformar vidas. Parabéns, Vinicius, pela sua atitude inspiradora!

(Via Santa Casa de Itapeva)