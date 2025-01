DISE e GCM apreendem drogas na zona rural de Itapeva

Nesta terça-feira (7), policiais da DISE receberam informações sobre um homem que vinha sendo investigado e que estaria em uma área de mata buscando drogas. Então uma equipe foi até o local indicado, no Bairro Lavrinhas e lograram êxito em abordar o suspeito que portava certa quantidade de cocaína. Após solicitaram o apoio do CANIL da GCM, que fez a varredura no local com a cachorra Policial k-9 Pandora, a qual indicou odor de entorpecentes no meio da mata sendo localizado 3,2 kg de pasta base de cocaína e 660g de crack.

O suspeito de 42 anos foi conduzido ao Plantão, sendo autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, ficando preso e à disposição da Justiça.