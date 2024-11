A Diretoria de Ensino – Região de Itapeva realizou no dia 14 de novembro no Rancho XV, o 3º Encontro de Confraternização da Educação Especial.

Foi um dia maravilhoso com muitas atrações, com a participação de 16 escolas com os alunos da rede pública estadual e professores.

Agradecimentos a todos os participantes, em especial ao Ademilson, responsável pelo Rancho XV e ao Binho Celulares.