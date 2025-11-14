Política

Câmara de Itapeva concede Diploma “José Carlos de Carvalho Júnior” a comerciários destaques de 2025

Jornal Ita News
A Câmara Municipal de Itapeva aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 0012/2025, de autoria de diversos vereadores, que concede o Diploma “José Carlos de Carvalho Júnior” de Comerciário Dedicado do Ano a profissionais do comércio local em reconhecimento à dedicação e ao desempenho na área.

A entrega da honraria está marcada para a terça-feira, 18 de novembro, às 19h30, no Plenário da Câmara Municipal de Itapeva.

De acordo com o decreto, serão homenageados os seguintes profissionais:

  • Adriano Alves da Silva, indicado pelo vereador Robson Leite;
  • Benedito Fernando Prestes, indicado pela vereadora Val Santos;
  • Carla Gabriela de Lara Lima, indicada pelo vereador Margarido;
  • Denilson Leite de Camargo, indicado pelo vereador Marcelo Poli;
  • Guilherme Corral, indicado pelo vereador Marinho Nishiyama;
  • Henrique Florêncio Marto, indicado pelo Sincomerciários de Itapeva;
  • João Diego, indicado pelo vereador Vanderlei Pacheco;
  • José Henrique da Silva Ribeiro, indicado pelo vereador Thiago Leitão;
  • Juliana Baptista Farias, indicada pelo vereador Júlio Ataide;
  • Juliano Giovani Cidro, indicado pelo vereador Roberto Comeron;
  • Maria Isabel Ferreira Monteiro, indicada pelo vereador Ronaldo Coquinho;
  • Marta Araújo Teodoro, indicada pelo vereador Tarzan.

O diploma leva o nome de José Carlos de Carvalho Júnior (in memoriam), em homenagem ao empresário das Lojas Estrela, e tem o objetivo de valorizar profissionais que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Itapeva.

 

