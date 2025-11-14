Câmara de Itapeva concede Diploma “José Carlos de Carvalho Júnior” a comerciários destaques de 2025

A Câmara Municipal de Itapeva aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 0012/2025, de autoria de diversos vereadores, que concede o Diploma “José Carlos de Carvalho Júnior” de Comerciário Dedicado do Ano a profissionais do comércio local em reconhecimento à dedicação e ao desempenho na área.

A entrega da honraria está marcada para a terça-feira, 18 de novembro, às 19h30, no Plenário da Câmara Municipal de Itapeva.

De acordo com o decreto, serão homenageados os seguintes profissionais:

Adriano Alves da Silva, indicado pelo vereador Robson Leite;

Benedito Fernando Prestes, indicado pela vereadora Val Santos;

Carla Gabriela de Lara Lima, indicada pelo vereador Margarido;

Denilson Leite de Camargo, indicado pelo vereador Marcelo Poli;

Guilherme Corral, indicado pelo vereador Marinho Nishiyama;

Henrique Florêncio Marto, indicado pelo Sincomerciários de Itapeva;

João Diego, indicado pelo vereador Vanderlei Pacheco;

José Henrique da Silva Ribeiro, indicado pelo vereador Thiago Leitão;

Juliana Baptista Farias, indicada pelo vereador Júlio Ataide;

Juliano Giovani Cidro, indicado pelo vereador Roberto Comeron;

Maria Isabel Ferreira Monteiro, indicada pelo vereador Ronaldo Coquinho;

Marta Araújo Teodoro, indicada pelo vereador Tarzan.

O diploma leva o nome de José Carlos de Carvalho Júnior (in memoriam), em homenagem ao empresário das Lojas Estrela, e tem o objetivo de valorizar profissionais que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Itapeva.