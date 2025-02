DIG de Itapeva esclarece crime de latrocínio ocorrido no Jardim Bonfiglioli

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG, concluiu nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, o inquérito policial instaurado para apurar o crime de roubo seguido de morte (latrocínio) ocorrido no início do mês de janeiro, no Jardim Bonfiglioli, em Itapeva.

O emblemático caso que chocou a população Itapevense ocorreu na madrugada do dia 1º de janeiro de 2025, quando a vítima, que residia sozinha na Rua Água Viva, teve sua residência invadida por um assaltante que, após subtrair valores em dinheiro, desferiu facadas que causaram a morte de N.J.O., de 73 anos de idade.

Segundo informações da Polícia Civil, logo em seguida, o assaltante ateou fogo no cadáver, provavelmente, com a intenção de encobrir o crime e fazer parecer que a vítima teria morrido em razão de um possível incêndio.

Além do valor em dinheiro, o autor também subtraiu uma motocicleta Honda CG Titan 160 de propriedade da vítima, bem como outros pertences que estavam no interior da residência.

Na manhã do dia 1º de janeiro, os vizinhos notaram fumaça saindo da residência e acionaram o Corpo de Bombeiros que, ao chegar ao local, encontraram o cadáver parcialmente carbonizado.

Após a instauração do inquérito policial, o setor de investigações da DIG iniciou um minucioso trabalho de coleta de informações, que resultou na identificação de S.D.R.T., de 43 anos, o qual foi preso e encontra-se à disposição da Justiça.

Além da prisão do investigado, a DIG também deu cumprimento a mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de diversos objetos de interesse para a investigação.