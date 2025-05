Itapeva recebe lendas do esporte brasileiro no Dia do Desafio

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes-Semjel, em parceria com o Sesc, convida a população a participar do Dia do Desafio. A ação acontece na próxima quinta-feira (29), das 16h às 17h30, no Ginásio CCE.

A iniciativa traz para Itapeva uma experiência imperdível: vivência de judô com atletas olímpicos e paralímpicos.

Estarão presentes:

Alexia Castilhos – Atleta da Seleção Brasileira de Judô, medalhista pan-americana e campeã sul-americana.

Edinanci Silva – 4 vezes atleta olímpica, campeã pan-americana e uma das maiores referências do judô feminino brasileiro.

Antônio Tenório – Lenda viva do esporte paralímpico, tetracampeão paralímpico e exemplo de superação no judô mundial.

O Dia do Desafio é um movimento mundial que há 30 anos promove a prática de atividades físicas e esportivas, incentivando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de forma divertida, coletiva e gratuita. E você vai ter a chance de conhecer, interagir e aprender com campeões do judô brasileiro.