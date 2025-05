Dia de Quem Cuida de Mim”, o projeto que reconhece a importância de quem educa

Projeto de inclusão da comunidade aconteceu na EE Honorato Ferreira da Silva – Programa Ensino Integral, em Itaboa

No último dia (09) aconteceu na EE Honorato Ferreira da Silva, em Itaboa, Ribeirão Branco, o evento “Dia de Quem Cuida de Mim”.

“A ideia do projeto surgiu em nossa unidade escolar a partir de um brainstorming da equipe escolar num momento de busca de melhorar a presença dos responsáveis na vida escolar dos filhos. Na reunião de sistematização foi utilizado o Diagrama de Ishikawa para descobrir o problema e as causas. A partir disso a equipe planejou várias ações e uma delas foi o evento “Dia de Quem Cuida de Mim”. Pensando e valorizando “quem cuida” de fato dos nossos adolescentes e jovens, independente de sua formação na estrutura familiar, são pais, mães, padrastos, madrastas, avós, tios, incentivando a inclusão e o pertencimento. São todos sempre bem-vindos à unidade escolar. Essa parceria é muito importante e está gerando muitos frutos, assim como o avanço na aprendizagem dos alunos nos últimos anos, de forma que hoje já se tem alunos participando de intercâmbio, no Prontos Pró Mundo, como Nova Zelândia e Canadá”, acrescentou o Diretor Escolar Rogério de Moura Jorge.

A ação visa também atingir gestão estratégica da aprendizagem, onde, nessas datas especiais se celebra o dia de toda comunidade que direta ou indiretamente estão envolvidos na aprendizagem dos alunos, valorizando os segmentos da escola e seu pertencimento, refletindo na Excelência em Gestão, uma das premissas do Programa Ensino Integral, reforçou o senhor Adilson Manoel Fogaça, Supervisor de Ensino da Unidade Escolar, na Diretoria de Ensino de Apiaí.

“Em todos os eventos, os gremistas e líderes de turma atuam na organização e apresentações, convidando todos os alunos a participarem do planejamento e execução das atividades, bem como apresentações musicais, Leitura de Poemas e divulgarem o convite a seus familiares, incentivando o protagonismo dos estudantes”, destacou o professor Valter Otávio de Oliveira.

“A iniciativa é bem significativa. Tem muitos alunos que os pais têm uma rotina corrida e ficam com avós e tios. Os pais trabalham bastante e essa ideia de homenagear todos aqueles que cuida das crianças faz as crianças se sentirem acolhidas e cuidadas”, cita Rivail Ribeiro da Silva, pai de Poliana, do 6º ano na unidade.