‘Dia D da Educação Empreendedora’ impacta cerca de 2 mil alunos em Capão Bonito

Ação do Sebrae-SP e Prefeitura Municipal envolveu 90% das escolas municipais e promoveu atividades práticas para despertar o protagonismo e a cidadania entre os estudantes

Na última semana, Capão Bonito promoveu o “Dia D da Educação Empreendedora”, uma ação que mobilizou 90% da rede municipal de ensino fundamental, cerca de 2 mil alunos, com o objetivo de estimular competências empreendedoras entre crianças e adolescentes. A iniciativa integrou a programação em comemoração ao Dia Nacional do Empreendedor (5 de outubro) e contou com a parceria do Sebrae-SP, Prefeitura de Capão Bonito, Secretaria Municipal de Educação, Centro Educacional Paulo Freire e Casa do Empreendedor.

Durante o evento, as unidades escolares E.M. Elias Jorge Daniel, E.M. Prof. Isolina Leonel Ferreira, E.M. Angelino Sudário de Souza, E.M. Dona Clementina Correa de Almeida, E.M. João Laurindo da Silva, E.M. Governador Franco Montoro, E.M. Bairro Ferreira das Almas, E.M. Monsenhor Pedro José de Almeida, E.M. Monsenhor Pedro José Vieira. E.M. Cacilda dos Santos Queiroz, E.M. Jornalista José Carlos Tallarico, realizaram atividades pedagógicas especialmente desenvolvidas para incentivar atitudes como criatividade, liderança, cooperação, responsabilidade e inovação. As ações foram adaptadas para cada faixa etária e incluíram desde a produção de brinquedos recicláveis até rodas de conversa, quizzes, mercadinhos escolares, dinâmicas e produção de sabão ecológico.

Para o consultor de negócios do Sebrae-SP, Eduardo Galvão, a iniciativa reforça o papel da escola como espaço de desenvolvimento empreendedor dos alunos. “O objetivo é despertar nos alunos habilidades que vão muito além do empreendedorismo como negócio. Queremos fomentar valores como criatividade, cooperação, responsabilidade, planejamento e protagonismo, competências essenciais para a formação de cidadãos conscientes e atuantes.

É fundamental que a escola seja um ambiente onde o estudante se sinta encorajado a experimentar, errar, criar e liderar. O empreendedorismo é uma ferramenta poderosa para isso”, afirma.

A proposta do Dia D está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que inclui o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e de cidadania como eixos centrais da educação básica.

De acordo com a professora formadora do Centro Educacional Paulo Freire, Karina Nascimento, o evento representou um marco no processo de formação cidadã dos estudantes. “O Dia D da Educação Empreendedora foi um momento riquíssimo em nosso município. As escolas se empenharam na realização de atividades práticas, envolvendo os alunos na aplicação dos objetos de aprendizagem de forma criativa e significativa. Houve uma forte mobilização da rede de ensino, com o apoio da gestão, professores e toda a comunidade escolar. As ações mostraram como é possível despertar, desde os anos iniciais, atitudes empreendedoras como protagonismo, cooperação, responsabilidade e inovação. Ressalto a importância de trabalhar o empreendedorismo desde os anos iniciais, pois é nesse período que formamos a base do comportamento autônomo, da responsabilidade e da visão de futuro das crianças. Ensinar atitudes empreendedoras desde cedo contribui para o desenvolvimento de cidadãos mais conscientes, inovadores e preparados para os desafios do mundo contemporâneo”, destaca.