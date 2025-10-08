Desfile Cívico de Itapeva pode ser reconhecido como Patrimônio Cultural Histórico Imaterial

O tradicional Desfile Cívico de 20 de Setembro, realizado em comemoração ao aniversário da cidade, pode ser oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Histórico Imaterial de Itapeva, por meio do Projeto de Lei nº 0175/2025, de autoria do vereador Júlio Ataíde.

Após anos sem acontecer, o desfile voltou em 2025 com muita emoção, reunindo escolas, instituições, forças de segurança e toda a comunidade na Avenida Coronel Acácio Piedade — palco de tantas memórias e celebrações.

Esse reconhecimento reforça o valor histórico, cultural e afetivo do evento, que representa o espírito de união e pertencimento do povo itapevense.

Em sua justificativa, o vereador Júlio Ataíde destacou a importância do evento para a preservação da memória coletiva e para o fortalecimento dos valores cívicos e culturais da população.

“O que é muito importante destacar é que os desfiles do dia do Aniversário da Cidade sempre dão uma aula de cultura e tradição a toda população. Para os alunos e munícipes, o sentimento de pertencimento é evidente. Além disso, faz com que todos entendam que é um desfile que possui sentido e importância. Isso fortalece a ideia da nossa cidade, da nossa história e faz com que nosso povo relacione o ontem com o hoje, compreendendo a necessidade de conhecer e valorizar o lugar em que vive”, afirmou o vereador.