Na quarta-feira, 2 de abril, Capão Bonito viveu mais um momento inesquecível com o tradicional desfile cívico em comemoração aos 168 anos da cidade. Com dezenas de atrações, o evento reuniu escolas, entidades e instituições que, com muito orgulho e dedicação, desfilaram pelas ruas, encantando a todos.

A Prefeitura de Capão Bonito agradece cada participante, organizadores e toda a população que prestigiou a grande celebração. Parabéns, Capão Bonito!