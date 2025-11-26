GCM conduz homem ao Plantão Policial após constatar descumprimento de medida judicial

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada na noite de 22 de novembro, por volta das 20h, após a denúncia de que indivíduos estariam em atitude suspeita nas proximidades do Poupatempo. Ao chegar ao local, a equipe localizou três pessoas e realizou a abordagem.

Durante a verificação, dois dos abordados foram liberados por não apresentarem qualquer irregularidade. Já a consulta ao sistema Sinesp apontou que o terceiro indivíduo poderia ter um mandado de prisão em aberto e também constava como descumpridor de uma determinação judicial que o impedia de sair da comarca por mais de oito dias sem autorização.

O homem foi então conduzido ao Plantão Policial para esclarecimentos. No local, foi confirmado que não havia mandado de prisão vigente, porém o descumprimento da medida judicial foi verificado. Diante disso, o delegado de plantão registrou um registro da ocorrência não criminal, e o indivíduo foi liberado após os procedimentos usuais.