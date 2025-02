Deputado Federal Maurício Neves realiza encontro regional em Buri para anunciar investimentos ao Sudoeste Paulista

O deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas, realizará no próximo dia 21 de fevereiro (sexta-feira), um Encontro Regional na cidade de Buri, governada pelo Progressistas Germano Peschel.

No encontro, o parlamentar vai prestar contas das emendas parlamentares recordes que destinou à região nos últimos dois anos e ainda anunciará novos investimentos para o Sudoeste Paulista.

O evento contará com a participação de todos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos pelo Progressistas no Sudoeste Paulista, bem como lideranças na legenda que atuam na região e além de possíveis nomes a deputado estadual que devem dobrar com Maurício Neves na região.

“Será uma honra receber o deputado federal que mais destinou recursos para a cidade de Buri e reunir todas as lideranças Progressistas da nossa região. Serão todos bem-vindos ao Encontro Regional do Progressistas em Buri, a nossa querida capital da amizade”, disse o prefeito Germano.

Outra importante liderança do Progressistas na região, o prefeito eleito de Itararé, João Fadel, também participará do encontro com uma comitiva de lideranças políticas da microrregião de Itararé. “Será um evento muito importante para reafirmarmos o nosso compromisso com o deputado federal que mais vem destinando recursos para toda região”, afirmou Fadel.

O Encontro Regional do Deputado Federal será à partir das 12h00, no Espaço Keiko Kubo, localizado à rua José Pieroni, 120, em Buri.