Alerta: Novo caso de dengue é registrado em Itapeva no mês de outubro

A Secretaria Municipal de Saúde registrou no mês de outubro, um caso de dengue, sendo que foram feitas 24 notificações.

E devido ao período de chuvas e altas temperaturas (condições que favorecem a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya), a secretaria alerta à comunidade sobre a importância de reforçar os cuidados na prevenção das doenças.

Diante desse cenário, é preciso eliminar qualquer recipiente que possa acumular água em quintais, calhas, vasos de plantas e outros locais.

O município de Itapeva continua registrando novos casos de dengue, conforme dados atualizados no boletim informativo mais recente.

A Secretaria pede o apoio e a conscientização de toda a população para evitar a proliferação do mosquito e proteger a saúde dos munícipes.

