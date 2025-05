Itapeva registrou 318 casos de Dengue positivos desde janeiro

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa, no Boletim da Dengue de 22 de maio de 2025, que 318 itapevenses testaram positivo para a doença desde 1° de janeiro deste ano. No total, foram notificados 1765 munícipes. No momento, há duas pessoas internadas e um óbito suspeito.

De acordo com a Divisão de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, a intensificação das ações de combate aos criadouros do mosquito Aedes Aegypti é a melhor forma de combater a proliferação da doença.

Os munícipes devem eliminar qualquer foco de água parada em suas casas, como pneus velhos, entulho, vasos, garrafas, recipientes de alimentação animal, sendo que devem ser constantemente verificados pelos moradores das residências. O combate ao Aedes aegypti depende da ação de toda a comunidade.

É preciso também que a população fique atenta aos principais sintomas, que são: febre, dores nas articulações, dores de cabeça (especialmente no fundo dos olhos), manchas avermelhadas pela pele, coceira e vermelhidão nos olhos). Ao apresentar estes sintomas, deve-se procurar orientação médica imediatamente e não tomar qualquer medicamento por conta própria.