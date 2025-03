Casos de Dengue! Uma criança de Taquarivaí está na UTI pediátrica

A Prefeitura de Taquarivaí, por meio da Secretaria de Saúde, informa a atualização do Boletim Informativo da Dengue de segunda-feira, 24 de março de 2025. O município agora registra dez casos confirmados e um aumento nos casos notificados e em investigação.

Dados atualizados:

* Casos notificados: 40

* Casos confirmados: 10

* Casos em investigação: 09

* Casos descartados: 21

* Internações: 02 (sendo 01 em UTI pediátrica)

* Óbitos: 00

Com o crescimento dos casos e a internação de uma criança em UTI pediátrica, as autoridades municipais reforçam a urgência da prevenção. As equipes de saúde seguem promovendo visitas domiciliares, mutirões de limpeza e ações educativas para conscientizar a população.

Medidas de prevenção são fundamentais

Reforce os cuidados e previna a proliferação do mosquito:

* Inspecione seu quintal e áreas externas ao menos uma vez por semana.

* Elimine qualquer recipiente que possa acumular água.

* Mantenha caixas d’água e reservatórios sempre fechados.

* Limpe calhas, ralos e locais que possam reter água.

* Descarte pneus velhos e objetos sem utilidade.

* Permita que os agentes de saúde realizem vistorias em sua residência.