Construções irregulares são demolidas no Jardim Bonfiglioli

Medida corresponde a um TAC entre o município e o Ministério Público.

A Prefeitura de Itapeva divulgou na manhã desta quarta-feira (23), uma nota oficial sobre a demolição de construções no Jardim Bonfiglioli. Segundo o comunicado, trata-se do cumprimento de um TAC feito com o Ministério Público para a retirada de construções irregulares. Confira na íntegra o texto:

“NOTA OFICIAL.

A Prefeitura Municipal de Itapeva por meio da Secretaria Municipal de Obras de Itapeva vem por meio desta nota informar que na data de hoje, dia 23 de julho de 2025, está coordenando e executando a demolição de construções em situação irregular localizadas no bairro Bonfiglioli. A ação ocorre em cumprimento ao estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público.

Participam dos trabalhos, que iniciaram às 07h, as Secretarias Municipais de Obras, Desenvolvimento Social, Defesa Social e Relações Institucionais. Há também o apoio efetivo prestado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar, que visam o isolamento da área, controle de acesso e suporte à segurança durante toda a operação.

Informamos que nenhuma família foi removida de suas casas, portanto qualquer fala contrária não representa a verdade. Lamentamos a tentativa de distorção dos fatos por parte de algumas pessoas que, infelizmente, atuaram de forma contrária ao interesse coletivo e às normas legais.

Por fim, reforçamos o compromisso do município de Itapeva com a paz social, com o respeito à dignidade humana, aos atos jurídicos em andamento e ao ordenamento territorial equilibrado.

Seguimos à disposição para demais esclarecimentos.

Itapeva, 23 de julho de 2025”.