Curupira está de volta! Ator da região estrela nova versão do clássico Sítio do Picapau Amarelo

Matheus Tube interpreta o Curupira em “De Volta ao Sítio – Uma Nova Aventura”.

O ator da região, Matheus Tube está conquistando destaque nacional e internacional ao interpretar o lendário personagem Curupira na nova produção “De Volta ao Sítio – Uma Nova Aventura”, inspirada no universo mágico criado por Monteiro Lobato.

O filme, que já está disponível nas principais plataformas digitais como Amazon Prime Video, Now Net Claro, Vivo Play, iTunes, Looke e NetMovies, traz uma releitura moderna e emocionante das histórias do Sítio do Picapau Amarelo, misturando nostalgia e novos encantos para o público de todas as idades.

Com uma atuação cativante, Matheus dá vida ao guardião das florestas em uma versão mais contemporânea e cheia de energia do Curupira — símbolo da natureza brasileira e defensor da vida.

“Interpretar o Curupira foi uma experiência incrível. É um personagem muito simbólico, cheio de cultura e significado. Fazer parte dessa nova aventura do Sítio é uma honra enorme”, destaca o ator.

Além de atuar, Matheus é formado em Marketing Digital e já participou de diversas produções televisivas e campanhas publicitárias nacionais e internacionais, representando marcas como Perdigão, Samsumg, Unimed, Paçoquita, KitKat e GShow.

A nova versão de De Volta ao Sítio promete emocionar tanto os fãs antigos quanto as novas gerações, celebrando a importância das tradições brasileiras e o valor da imaginação.

O público pode conferir a produção e acompanhar o trabalho de Matheus Tube através do perfil do ator nas redes sociais.