Senac Itapetininga abre inscrições para cursos gratuitos em Turismo e Hospitalidade, Gestão e Negócios e Tecnologia da Informação

O Senac Itapetininga está com inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de Turismo e Hospitalidade, Gestão e Negócios e Tecnologia da Informação. As vagas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade, que oferece bolsas de estudo 100% gratuitas para pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, incluindo material didático e acesso a uma formação reconhecida pelo mercado de trabalho.

Neste segundo semestre, a unidade reúne diversas opções com diferentes durações. No setor de turismo, o curso Hospitalidade e Atendimento em Serviços de Saúde será realizado entre 25 de agosto e 17 de setembro. Já o curso Estratégias de Branding e Marketing Digital para o Setor do Turismo, acontecerá de 22 de setembro a 15 de outubro.

As aulas do curso Técnico em Recursos Humanos vão de 25 de agosto de 2025 a 1º de setembro de 2026 e o curso Técnico em Informática oferece duas turmas: a primeira com início em 1º de setembro de 2025 e término em 20 de maio de 2027, e a segunda com aulas de 6 de outubro de 2025 até 22 de abril de 2027.

Segundo levantamento interno do Departamento Nacional do Senac, o índice de sucesso em conseguir uma vaga de trabalho entre os alunos dos cursos técnicos da instituição, até um ano após a conclusão, chega a quase 70%. Já de acordo com a Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos do Senac, realizada pelo mesmo Departamento, 86,4% dos egressos dos cursos livres e técnicos da instituição melhoraram o desempenho profissional após a formatura. Outros benefícios constatados pela pesquisa foram o aumento de salário ou renda (34%), promoção (21,5%) e primeiro emprego com carteira assinada (18,9%).

Inscrições abertas

Quem deseja se inscrever no Programa Senac de Gratuidade deve acompanhar a abertura dos cursos de interesse no site da instituição e realizar a inscrição 20 dias antes da data do início do curso, sempre ao meio-dia. A ocupação das vagas disponíveis obedece a uma ordem de chegada em fila virtual.

Além disso, para ter acesso às bolsas de estudo ofertadas no âmbito do Programa Senac de Gratuidade, é necessário, também, comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade 2025

Informações e matrículas: www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo

Senac Itapetininga

Endereço: Rua Dom Joaquim, 495 – Centro – Itapetininga/SP

Site: www.sp.senac.br/senac-itapetininga