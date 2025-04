Estão abertas as inscrições para o Curso “Faça e Venda” Tortas e Quiches

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do Município está com inscrições abertas para o curso profissionalizante “Faça e Venda” Tortas e Quiches. Para se inscrever basta comparecer pessoalmente à Escola de Gastronomia, situada à Rua Sinhô de Camargo, nº 384, Centro. O curso é gratuito e as vagas são limitadas. Mais informações no WhatsApp: 15 99828-4960.

O curso será ministrado de 08/05 a 16/05, das 13h às 17h, na Escola APAE Itapeva, situada à Rua Espanha, nº 881, Jd. Europa. O curso é totalmente gratuito e as vagas são limitadas. A capacitação acontece em parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial de Itapeva.