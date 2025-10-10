Sebrae-SP capacita moradores de Apiaí e incentiva o empreendedorismo local com curso de fabricação de pizzas

Capacitação promovida em parceria com a Prefeitura Municipal reuniu participantes interessados em aprender novas habilidades e gerar renda com a culinária

Na última semana, moradores de Apiaí finalizaram a participação no curso gratuito ‘Aprenda a fabricação de pizzas’, promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Fundo Social e Sebrae Aqui. A capacitação ocorreu na sede do Fundo Social e teve como foco ensinar técnicas culinárias, práticas de higiene e manipulação de alimentos, além de estimular o empreendedorismo e a geração de renda local.

Durante o curso, as pessoas participantes aprenderam receitas variadas, preparo de massas e recheios, além de conceitos sobre gestão de pequenos negócios e autoconhecimento, reforçando a importância da capacitação para quem deseja empreender com mais segurança.

“Queremos oferecer uma oportunidade real de aprendizado e geração de renda. O curso foi pensado para que as pessoas possam descobrir novas habilidades, seja para aprimorar aquilo que já sabem fazer, ou para começar um pequeno negócio. A pizza, por exemplo, é um produto versátil e muito comercializável, especialmente em pequenas cidades como Apiaí”, explica Ana Karla Gussão, analista de negócios do Sebrae-SP.

A iniciativa foi bem recebida pelos participantes, que elogiaram o conteúdo, a organização e a didática da instrutora.

“Foi um curso maravilhoso, com muito aprendizado. A professora Milena é excelente, tem uma didática incrível e nos passou o conteúdo de forma clara e prática. Tudo foi perfeito, desde os ingredientes até a organização. Parabéns a todos os envolvidos”, comenta Elizete de Campos, uma das alunas da capacitação.

O curso faz parte do programa Cidade Empreendedora, que possui uma série de ações do Sebrae-SP voltadas à qualificação profissional gratuita, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, o turismo e fortalecer a economia local por meio da formação prática e acessível.