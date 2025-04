Sebrae-SP está com vagas abertas para o curso de produção de pizzas doces e salgadas em Taquarivaí

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Taquarivaí, Secretaria de Assistência Social e Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para o curso presencial e gratuito ‘Prepare e venda pizzas doces e salgadas’.

São 18 vagas abertas que serão preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados podem acessar o link. A capacitação ocorrerá entre os dias 29 de abril a 12 de maio, das 18h às 22h, na sede do Fundo Social, localizada à Rua Benedito Paulino Nogueira, 1, Centro de Taquarivaí.

O conteúdo do curso compreende a parte técnica, com o desenvolvimento de habilidades referentes ao preparo de pizzas doces e salgadas e, na parte de gestão, com os conceitos de finanças e marketing.

“Além de aprender a preparar deliciosas pizzas, se inteirar de alguns truques da culinária, técnicas de higiene, acondicionamento de produtos e pesos e medidas, o curso também tem como objetivo abrir portas para oportunidades profissionais, incentivando os participantes a empreenderem”, conta a analista de negócios do Sebrae-SP Letícia Marques.

Serviço:

‘Prepare e venda pizzas doces e salgadas’.

Data: 29 de abril a 12 de maio

Horário: 18h às 22h

Local: Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua Benedito Paulino Nogueira, 1, Centro – Taquarivaí

Inscrição: https://wa.me/15997525590

(Imagem: reprodução / freepik)