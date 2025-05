Sebrae-SP capacita turma no curso de produção de pizzas doces e salgadas em Taquarivaí

Aulas presenciais e gratuitas foram realizadas no Fundo Social de Solidariedade e contou com a participação de 16 alunas.

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Taquarivaí, Secretaria de Assistência Social e Sebrae Aqui, finalizou o curso presencial e gratuito ‘Prepare e venda pizzas doces e salgadas’. A capacitação ocorreu na sede do Fundo Social e contou com a participação de 16 pessoas, as quais puderam desenvolver habilidades referentes ao preparo de pizzas doces e salgadas e aprender conceitos de finanças e marketing.

“Além de aprender a preparar deliciosas pizzas, se inteirar de alguns truques da culinária, técnicas de higiene, acondicionamento de produtos e pesos e medidas, o curso também teve como objetivo abrir portas para oportunidades profissionais, incentivando os participantes a empreenderem”, conta a analista de negócios do Sebrae-SP Letícia Marques.

Para Mary Quadra, o curso abre portas para que possa empreender futuramente no setor de gastronomia, o qual ela particularmente se identifica. “Foi um dos melhores cursos que tive nesta área. Não consigo citar o que mais gostei, tudo esteve muito além das expectativas, a professora foi de um profissionalismo ímpar, tanto as pizzas salgadas, quanto as doces, ficaram deliciosas, massa perfeita e os recheios maravilhosos. Pretendo fazer uns testes com a família, ver se eu acerto o ponto conforme o aprendizado e num futuro próximo empreender nessa área tão vasta que é a gastronomia e que eu gosto tanto. Gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer ao Sebrae- SP, por proporcionar a nossa cidade cursos que nos trazem um ensino de qualidade e dando a cada um de nós a oportunidade de aprendizado muito importante para quem precisa e quer empreender”, confessa.

Para Jeane de Oliveira, a capacitação foi de extrema importância para agregar mais conhecimento e habilidades aos seus. “O curso do Sebrae-SP foi ótimo, a professora esclareceu todas as nossas dúvidas. Foi um curso que agregou muitos conhecimentos, tanto para quem já trabalha na área, quanto para quem está pensando em abrir o seu próprio negócio e não tinha a noção de como era o passo a passo da confecção da massa, até a montagem da pizza. Gostaria de enaltecer também a parte teórica, pois aprendemos a como fazer o planejamento de uma empresa e quais os objetivos a serem alcançados em um plano de negócio, até o trabalho em equipe, para se ter uma empresa de sucesso”, conta.

(Via Sebrae SP)