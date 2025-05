Alunos participam do curso profissionalizante de produção de Pizzas Doces e Salgadas

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do Município oferece o curso profissionalizante gratuito de Pizzas Doces e Salgadas. A capacitação acontece em parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial de Itapeva. Os participantes já estão aptos a empreender e gerar renda com a oferta de serviço especializado.

Durante o curso, os participantes aprendem receitas dos mais variados tipos de brigadeiro gourmet, com foco também na comercialização dos alimentos produzidos. Um dos objetivos da capacitação é o empreendedorismo, para que a ação gere incremento de renda para as famílias.

Para mais informações sobre como participar dos cursos do Fundo Social entrar em contato no WhatsApp: (15) 99828-4960.