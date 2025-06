Curso de pintura em edificações forma novos profissionais em Itapeva

Entre os dias 2 e 17 de junho, Itapeva sediou o curso “Aprenda Técnicas de Reparo de Pinturas em Edificações”, promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, o Fundo Social de Solidariedade e o Senai. A formação foi realizada na escola móvel do Senai, instalada na Praça de Eventos Zico Campolim, e teve como objetivo capacitar dependentes químicos da Comunidade Terapêutica Mãe da Vida.

“A oferta deste curso de pintura para os nossos acolhidos foi uma iniciativa que se mostrou extremamente benéfica, proporcionando impactos positivos e significativos na jornada de reabilitação, principalmente quando pensamos que reabilitar também é tentar proporcionar a retomada de alguma atividade trabalhista. A experiência se revelou não apenas um sucesso em termos de participação e engajamento, mas também em seus efeitos terapêuticos e sociais, que serão duradouros. Essa capacitação aos nossos acolhidos foi transformadora. Desde o início, percebemos que essa iniciativa não seria apenas uma atividade ocupacional, mas sim uma ferramenta potente dentro do processo de reabilitação”, frisa João Eduardo Ferraresi, gestor técnico geral da Mãe da Vida.

Com turma no período da tarde, os participantes aprenderam técnicas práticas de pintura, reparo e acabamento em diversas superfícies, além de receberem orientações sobre segurança no trabalho, tipos de tintas, texturas, seladores, gessos e pisos. O curso também abordou conceitos sobre patologias da construção, capacitando os alunos a identificarem e corrigirem falhas comuns em obras e reformas.

Ao final da capacitação, os alunos receberam certificados reconhecidos, ampliando suas chances de inserção no mercado de trabalho. Segundo o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, a ação é parte de uma estratégia para atender à crescente demanda por mão de obra qualificada no setor. “Com a retomada de obras públicas e o avanço da habitação popular, a construção civil vive uma fase de expansão. Iniciativas como essa são fundamentais para preparar profissionais e impulsionar o desenvolvimento local”, afirma.

A expectativa é que novas turmas e cursos profissionalizantes sejam promovidos nos próximos meses, fortalecendo ainda mais a capacitação da população e fomentando o crescimento econômico da região.

