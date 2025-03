Fundo Social de Itapeva oferece curso de produção de óvos de páscoa

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do município, em parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial realiza, de 27/03 a 04/04, o curso “Faça e venda óvos de páscoa”.

A capacitação será ministrada na Escola de Gastronomia, situada à Rua Sinhô de Camargo, nº 385, Centro.

O curso é totalmente gratuito e as vagas são limitadas. A inscrição é deve ser realizada previamente pelo telefone: 15 99828-4960.

A iniciativa tem o objetivo de proporcionar oportunidades de geração de renda, pois prepara os participantes para produzir e vender ovos e bombons de chocolate, aproveitando os negócios já na Páscoa deste ano.