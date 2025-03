Sebrae-SP oferece curso gratuito para fabricação de ovos de Páscoa e bombons em Itapeva

Ao todo são 16 vagas para quem deseja iniciar o próprio negócio no segmento.

O mês de abril ainda nem começou, mas os supermercados já estão com uma diversidade de sabores, tamanhos, modelos e marcas de ovos de Páscoa expostos em suas gôndolas. Segundo pesquisa do Sebrae-SP, cerca de 187 mil pequenos negócios no estado de São Paulo se beneficiaram em 2024 neste período com a venda dessas iguarias de chocolate.

Entretanto, competindo com os produtos industrializados estão os artesanais com formas, sabores, recheios e embalagens diferenciadas. Ainda de acordo com a pesquisa, 38% dos consumidores preferiram os ovos caseiros, enquanto 40% dos consumidores consideraram as marcas.

Pensando neste setor crescente e oportunizando que outras pessoas possam empreender, o Sebrae-SP, em parceria com o Senai e Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para o curso ‘Aprenda a fabricar e vender ovos de Páscoa e bombons’. A capacitação é gratuita, as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp (15) 99828-4960.

O curso ocorrerá de 27 de março a 4 de abril, das 18h às 22h, na Escola de Gastronomia, localizada à Rua Sinhô de Camargo, 385, Centro, ao lado do Mercado do Produtor. Serão 28 horas de imersão em conhecimento, sendo oito horas teóricas, e 20 horas práticas.

O objetivo é capacitar aqueles que desejam iniciar o seu próprio negócio, ensinando-lhes não apenas a confeccionar os ovos e bombons de chocolate, mas também a precificar, quais produtos e medidas utilizar, como acondicionar os ingredientes, quais as práticas de higiene, como vender as mercadorias e como embalar esses doces para atrair mais consumidores nesta Páscoa, além de estratégias de marketing.

“Aprender a fazer ovos de Páscoa e bombons envolve diversas técnicas de confeitaria, como temperagem de chocolate, moldagem e decoração. Participar deste curso não apenas aprimora habilidades culinárias, como também pode abrir portas para novas oportunidades de negócio. É uma experiência que combina aprendizado, criatividade e prazer”, comenta a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques.

SERVIÇO

Aprenda a fabricar e vender ovos de Páscoa e bombons

Data: De 27 de março a 4 de abril

Horário: Das 18h às 22h

Local: Escola Municipal de Gastronomia

Endereço: Rua Sinhô de Camargo, 385, Centro – Itapeva

Inscrições: Whatsapp (15) 99828-4960