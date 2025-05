Curso “Aprenda fundamentos de instalações elétricas residenciais” será ministrado em Itapeva

Itapeva receberá um curso de excelência para você aprender os melhores fundamentos para realizar instalações elétricas residenciais e utilizá-las para o seu crescimento! No curso oferecido pelo Sebrae SP, serão ensinadas várias técnicas para seu autoconhecimento e empreendedorismo. Poderão participar do curso os interessados maiores de 18 anos.

Anote na agenda!

Data: 02/06/2025 a 17/06/2025

Horário: 18h às 22h

Local: Carreta Praça de Eventos Zico Campolim- Vila Ophelia – Itapeva-SP

Faça sua pré-inscrição gratuitamente: https://bit.ly/FundamentosDeInstalaçõesElétricas

Mas atenção! As vagas são limitadas, por ordem de inscrição! As inscrições acima do limite ficarão na lista de espera.