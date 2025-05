Sebrae-SP oferece curso de técnicas de instalações elétricas residenciais em Buri

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Senai e Sebrae Aqui, está com as inscrições abertas para o curso ‘Aprenda fundamentos de instalações elétricas residenciais’, que irá acontecer entre os dias 15 e 30 de maio, das 18h às 22h, no Centro Comunitário de Buri, localizado à Rua Jovino Moreira Antunes, 65, Centro.

A capacitação é voltada para profissionais da área que desejam se aperfeiçoar e se atualizar ou para pessoas interessadas em ingressar no ramo de elétrica.

A proposta da iniciativa consiste em desenvolver habilidades em técnicas de instalações elétricas residenciais, conforme desenhos, projetos, normas técnicas vigentes e boas práticas. Ao longo das aulas, serão fornecidas aos participantes orientações a respeito de temas como cálculo de materiais para instalações elétricas residenciais, circuitos e dispositivos elétricos, conceitos de orçamento, representações gráficas em projetos elétricos, noções de eletricidade (tensão, corrente, resistência e potência) e tipos de circuitos elétricos residenciais.

“O conteúdo inclui competências para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações elétricas residenciais e comerciais, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade, segurança e saúde no trabalho. É uma oportunidade para quem deseja iniciar um negócio e se aperfeiçoar no setor, que está em crescimento, principalmente pela demanda da construção civil. De acordo com dados da Receita Federal, em cinco anos, o número de profissionais formalizados no Sudoeste Paulista, saltou de 258 para 376 eletricistas. Buri hoje conta com 21, mas ao término do curso esse número poderá aumentar”, reflete o gerente de negócios do Sebrae-SP, Wilson Borges.

SERVIÇO

Curso ‘Aprenda fundamentos de instalações elétricas residenciais’

Data: 15 a 30 de maio

Horário: 18h às 22h

Local: Centro Comunitário

Endereço: Rua Jovino Moreira Antunes, 65 Centro – Buri

Inscrição: https://bit.ly/EletricaResidencialBuri