Sebrae-SP oferece curso gratuito de doces artesanais brasileiros em Itapeva

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Fundo Social e Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para o curso ‘Prepare e venda doces artesanais brasileiros’ em Itapeva. A capacitação ocorre entre os dias 8 e 16 de maio, das 18h às 22h, na Escola de Gastronomia, localizada à Rua Sinhô de Camargo, 384, Centro. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, que pode ser feita na sede da Escola de Gastronomia.

O curso será dividido em três fases, sendo a primeira ‘Comece a organizar a sua ideia de negócio’; a segunda ‘Seja: habilidades essenciais para empreender’ e por último ‘Aprenda a preparar e vender doces artesanais brasileiros’.

A capacitação ensinará aos participantes não só o preparo dos doces tipicamente brasileiros (abóbora, amendoim, batata, figo, entre outros), seleção de ingredientes e adaptação das receitas, como também a fazer as vendas e a gestão das finanças do negócio.

“Graças à parceria que o Sebrae-SP tem feito com a Prefeitura, podemos levar à população mais uma profissionalização prática e totalmente gratuita. Mais do que ofertar um curso, buscamos sempre promover meios de estimular o empreendedorismo e a geração de renda nas pessoas. Esperamos que os conteúdos possam capacitar os participantes neste sentido, para que possam começar o seu próprio negócio e se tornarem empreendedores de sucesso”, enfatiza a analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Karla Gussão.

SERVIÇO

‘Prepare e venda doces artesanais brasileiros’

Data: 8 a 16 de maio

Horário: 18h às 22h

Local: Escola de Gastronomia

Endereço: Rua Sinhô de Camargo, 384, Centro – Itapeva

Inscrição: Na Escola de Gastronomia