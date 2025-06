Sebrae-SP está com inscrições abertas para o curso gratuito de ‘Costureiro de conserto e reforma de roupas’

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundo Social, Senai e Sebrae Aqui, está com inscrições abertas, até o dia 11 de julho, para o curso gratuito de ‘Costureiro de conserto e reforma de roupas’, que irá ocorrer em Nova Campina. A carga horária é de 80 horas com previsão de início no dia 17 de julho e término no dia 15 de agosto.

As vagas serão preenchidas conforme ordem de inscrição, que pode ser feita por meio do link https://bit.ly/CostureiroDeRoupas. Excedendo o número de vagas, será criada uma lista de cadastro reserva, caso haja desistência. As aulas serão divididas em duas etapas (gestão e técnica) e ocorrerão na Unidade Móvel do Senai, que ficará estacionada à Avenida Luiz Pastore, Bairro Pinheirinho (em frente à Prefeitura de Nova Campina).

O curso é voltado para microempreendedores individuais (MEI) ou potenciais empreendedores. Para participar é necessário ter, no mínimo, 18 anos. O objetivo é desenvolver competências técnicas operacionais de costura para ajuste de roupas, de acordo com procedimentos técnicos, normas ambientais de saúde e segurança.

“A capacitação desenvolve nos participantes competências relacionadas a realização de conserto, considerando o ajuste de medidas conforme a necessidade de cada corpo, o reparo de defeitos de costura e a troca de aviamentos. Também reformas em diversas peças de vestuário, a identificação de diferentes tipos de tecido, a utilização de máquinas de costura industrial e a realização de acabamentos perfeitos”, conta o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza.

SERVIÇO

‘Costureiro de conserto e reforma de roupas’

Data: 17 de junho a 15 de agosto

Horários: Turma 1 – 13h às 17h e Turma 2 – 18h às 22h

Local: Escola Móvel do Senai

Endereço: Avenida Luiz Pastore, Bairro Pinheirinho (Em frente à Prefeitura de Nova Campina)

Inscrição: https://bit.ly/CostureiroDeRoupas

Dúvidas: Sebrae Aqui (Avenida Luiz Pastore, 117 – Centro) ou pelo telefone (15) 99683-5573