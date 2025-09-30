Fatec Capão Bonito oferece curso de produção de cerveja artesanal

A Fatec Capão Bonito promove no dia 25 de outubro de 2025, das 8h às 12h, um curso prático de produção de cerveja artesanal. A proposta é ensinar técnicas de fabricação e aproximar os participantes desse universo que combina conhecimento, tradição e sabor.

Com investimento de R$ 30,00, os inscritos terão direito a uma garrafa de cerveja artesanal de 600 ml como brinde. As vagas são limitadas, e as inscrições já estão abertas pelo formulário online:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=veJyzyt6g0e96znVewf3b19IKvSWQvtCqSJVUza1EBVUN1FPRFAySlNUSUtUTTFBS1lWRldPMDNZNy4u&route=shorturl

O curso será realizado na própria Fatec Capão Bonito, que também aproveita a ocasião para apresentar seus cursos de graduação. O Vestibular Fatec 2025 já está com inscrições abertas, oferecendo ensino gratuito e de qualidade para quem deseja transformar o futuro por meio da educação.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (15) 3542-2654.