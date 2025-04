Fundo Social de Itapeva está com inscrições abertas para curso profissionalizante de Brigadeiro Gourmet

O Fundo Social de Solidariedade de Itapeva está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Brigadeiro Gourmet. Para se inscrever basta comparecer pessoalmemente à Escola de Gastronomia, situada à Rua Sinhô de Camargo, nº 384, Centro. O curso é de graça e as vagas são limitadas. Mais informações no WhatsApp: 15 99828-4960.

“Aqui você vai aprender a preparar brigadeiros mais incríveis, de dar água na boca! Vamos te ensinar todos os truques para você impressionar clientes com suas habilidades culinárias. Então, junte-se a nós neste curso delicioso e cheio de aprendizado! Faça sua inscrição presencial! Corra que as vagas são limitadas”.