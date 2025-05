Crianças são atacadas por Pitbull na frente de casa em Buri

Duas crianças, de 6 e 9 anos, foram socorridas e levadas ao Pronto Atendimento Municipal após terem sido atacadas por um cachorro da raça Pitbull, na tarde de sexta-feira (23) no bairro São José, em Buri/SP.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas estavam em frente de casa quando foram surpreendidas pelo animal. A equipe do Pronto Atendimento foi acionada e chegou rapidamente no endereço onde prestou os primeiros socorros. As crianças foram encaminhadas à unidade de saúde e receberam atendimento médico.

De acordo com o registro de ocorrência, a mais velha completa 10 anos nesta segunda-feira (26).

O cão foi localizado posteriormente pela GCM, amarrado a um poste e encaminhado ao abrigo municipal, onde foi submetido a avaliação e cuidados veterinários.

(Texto e imagem por Michel Lopes)