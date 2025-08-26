Criança de 2 anos é atropelada por motociclista bêbado em Buri

Uma criança de 2 anos foi atropelada por um motociclista bêbado no Jardim Mariazinha, em Buri (SP), no domingo (24). A vítima sofreu uma fratura no fêmur e foi encaminhada para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme a Guarda Civil Municipal, a documentação da moto estava regular. O homem disse à corporação que não estava em alta velocidade, no entanto, a família da criança diz que sim.

Aos guardas, o motociclista alegou que tentou desviar da criança, que apareceu repentinamente. Ele concordou em fazer o teste do bafômetro, que comprovou a presença de álcool no sangue.

Segundo a GCM, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para o Plantão Policial de Itapeva.

(Reprodução do portal g1 Itapetininga / Imagem: Guarda Civil Municipal)