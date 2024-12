Cras Santa Maria realiza o encerramento das atividades do Grupo PAIF no Bairro Banco da Terra

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Cras Santa Maria, concluiu mais uma importante etapa do Grupo PAIF no Bairro Banco da Terra. O encontro foi marcado por momentos de reflexão e autoconhecimento, conduzidos pelo psicólogo Cesar Almeida, que propôs uma dinâmica simbólica e transformadora.

Os participantes foram convidados a pensar sobre aquilo que desejam manter em suas vidas e o que precisam deixar para trás. Para representar esse processo, utilizamos dois símbolos: uma mala e uma lata de lixo. Na mala, cada pessoa depositou aquilo que gostaria de levar consigo em sua “viagem” rumo a uma vida mais leve e significativa. Já a lata de lixo simbolizou o desapego, aonde foram descartados sentimentos, hábitos e pensamentos, que não fazem mais sentido em suas jornadas pessoais.

O encontro também contou também com a valiosa participação dos visitadores do Projeto Criança Feliz, Guilherme e João, que acompanharam a atividade e orientaram a comunidade sobre a importância e o funcionamento do projeto.

O Cras Santa Maria agradece à educadora social Elaine, que, com muita dedicação e carinho, preparou as lembranças e organizou os materiais das dinâmicas, além do apoio indispensável do motorista Flávio, que contribuiu para o sucesso da reunião.