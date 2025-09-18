Policial

Polícia Militar apreende quase 1 kg de crack em Bom Sucesso de Itararé

Jornal Ita News
1 min Leitura

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Militar de Bom Sucesso de Itararé apreendeu grande quantidade de drogas e dinheiro durante uma ação de patrulhamento.

De acordo com a corporação, a equipe verificava um possível ponto de venda de entorpecentes quando um homem, ao notar a aproximação das viaturas, tentou fugir pelo quintal de uma residência. Ele foi rapidamente abordado.

Pela janela do imóvel, os policiais visualizaram entorpecentes e dinheiro sobre uma mesa. Questionado, o suspeito confessou estar envolvido com o tráfico.

No local foram apreendidos 0,980 kg de crack, 0,003 kg de cocaína e R$ 1.558,25 em espécie. O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo site Disque Denúncia. Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelo 190.

