Ribeirão Branco realiza 1ª corrida de rua com sucesso de inscrições

O domingo, 11 de maio, ficou marcado na história de Ribeirão Branco com a realização da 1ª Corrida de Rua e Caminhada da cidade, que teve mais de 150 inscrições e transformou a Praça Central em um verdadeiro palco de esporte, integração e energia positiva.

Com percursos de 5 km (corrida) e 3 km (caminhada), o evento atraiu atletas de Ribeirão Branco e de diversas cidades da região, promovendo saúde, bem-estar e espírito esportivo em um clima de celebração. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Ribeirão Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a @aleamaesportes e com apoio técnico da equipe @equipe.brutus.race.

A cerimônia contou com a presença de importantes autoridades municipais, como o vice-prefeito Lê, os vereadores Virgínia, Priscila, Adriano e Bruno, e os secretários Del de Barros (Esportes) e Júnior (Agricultura). O evento teve o apoio do prefeito Tuça Ribas, reforçando o compromisso com o incentivo ao esporte.