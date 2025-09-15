Esportes

Capão Bonito abre inscrições para Corrida Outubro Rosa

A Prefeitura de Capão Bonito, por meio da Secretaria de Esporte e Turismo, abriu as inscrições para a Corrida Outubro Rosa, que será realizada no próximo dia 5 de outubro, com saída na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

O evento terá duas modalidades: corrida de 5 km e caminhada de 3 km. A largada está marcada para as 8h. Haverá premiação geral e por categorias, além da entrega de kits especiais para os participantes, compostos por camiseta, medalha e chip de cronometragem.

A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa, que chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

As inscrições podem ser feitas no site onsport.com.br

