12ª Corrida do Trabalhador e Corrida Inclusiva acontecem no dia 1° de maio

A Secretaria de Esportes de Itapeva informa que na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, às 08h, na Praça de Eventos, a acontece a tradicional Corrida do Trabalhador.

Este ano, o evento será realizado em conjunto com a Corrida Inclusiva, que é uma prova de pedestrianismo especial, dentro da programação, dedicada às pessoas com deficiência e aos participantes com o transtorno do espectro autista-TEA.

“Mais do que uma atividade esportiva, essa é uma ação que reforça o compromisso da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer com a inclusão, o respeito e a valorização da diversidade. A Corrida Inclusiva celebra o direito de todos participarem, independente de suas limitações, promovendo acessibilidade, visibilidade e pertencimento no esporte”, destacou o secretário de Esportes.