3ª Corrida e 8ª Caminhada Contra o Câncer serão realizadas em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes-SEMJEL informa que, no domingo, dia 06 de abril, a partir das 08h, na Praça de Eventos “Zico Campolim”, acontece a 3ª Corrida e 8ª Caminhada Contra o Câncer: Itapeva Unida Pela Vida. O evento é promovido pela Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, com o apoio da Prefeitura, por meio da SEMJEL.

A inscrição deve ser realizada previamente pelo site: www.cronocorridas.com.br ou pelo telefone: (15) 99663-3417. A taxa de inscrição é de R$60,00 para corrida de 5km ou caminhada de 3km. Também haverá “Corrida Kids” com taxa de inscrição de R$40,00, por participante.

O evento tem um propósito nobre: arrecadar fundos para a aquisição de medicamentos vitais, como Tamoxifeno e Bicalutamida, destinados aos pacientes da Unidade do Câncer de Itapeva.

Em 2024, a iniciativa arrecadou R$ 9.525,39, valor integralmente investido na compra de 672 caixas de Tamoxifeno, garantindo tratamento e esperança a muitos pacientes. “Este ano, queremos ir ainda mais longe! Todos os participantes receberão uma camiseta personalizada do evento, medalhas e troféus, tornando essa causa ainda mais especial!”, salientou a equipe organizadora.

Na terça-feira (18), a equipe organizadora do evento esteve na SEMJEL, reunindo-se com o Secretário, Ronaldo Bento Ribeiro, para reforçar o compromisso da Secretaria com o incentivo ao esporte e à solidariedade. Na ocasião, estiveram presentes Luciane (administradora hospitalar), Gustavo Macedo e Rodolfo Miranda, representando parte da equipe realizadora desse evento transformador.