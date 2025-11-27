Policial

Corpo é localizado dentro de sacos plásticos em área de mata em Itapeva

Jornal Ita News
Jornal Ita News
1 min Leitura

Um corpo com os pés amarrados e um ferimento na parte posterior da cabeça foi encontrado na manhã desta quarta-feira (26) em uma área de vegetação no bairro Jardim Morada do Sol, em Itapeva (SP). A vítima estava dentro de sacos plásticos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada para atender a ocorrência de encontro de cadáver. O corpo havia sido deixado em uma erosão de aproximadamente dois metros de profundidade. Embora o local fique próximo a uma área residencial, não há moradias no ponto exato onde a vítima foi localizada.

A PM informou que se trata de um homem, aparentemente entre 40 e 50 anos, ainda sem identificação oficial.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) comunicou que a perícia e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram acionadas para atuar no caso. A ocorrência foi registrada como homicídio na Delegacia Seccional de Itapeva. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.
(Com informações do portal g1)

Artigo Anterior Padrasto acusado de estupr*r enteada ainda na infância é condenado a 40 anos de prisão em Itapeva
Próximo Artigo Bairros de Itapeva enfrentam terceiro dia sem água; Sabesp realiza manutenção emergencial
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção