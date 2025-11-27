Corpo é localizado dentro de sacos plásticos em área de mata em Itapeva

Um corpo com os pés amarrados e um ferimento na parte posterior da cabeça foi encontrado na manhã desta quarta-feira (26) em uma área de vegetação no bairro Jardim Morada do Sol, em Itapeva (SP). A vítima estava dentro de sacos plásticos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada para atender a ocorrência de encontro de cadáver. O corpo havia sido deixado em uma erosão de aproximadamente dois metros de profundidade. Embora o local fique próximo a uma área residencial, não há moradias no ponto exato onde a vítima foi localizada.

A PM informou que se trata de um homem, aparentemente entre 40 e 50 anos, ainda sem identificação oficial.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) comunicou que a perícia e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram acionadas para atuar no caso. A ocorrência foi registrada como homicídio na Delegacia Seccional de Itapeva. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

(Com informações do portal g1)